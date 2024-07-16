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Под Ростовом в водоеме нашли труп мужчины

Под Ростовом в водоеме нашли труп мужчины
Под Ростовом в Мясниковском районе в водоеме нашли труп мужчины. Происшествие случилось 16 июля.

Во время патрулирования реки Дон в хуторе Калинин спасатели обнаружили тело мужчины. Оно находилось у берега реки, среди водорослей. К сожалению, мужчина был мёртв.

Вероятно, он купался в месте, где это запрещено, и запутался в водорослях. Возможно, его тело принесло к берегу течением.

За прошедшие сутки ещё двое мужчин утонули. Одного спасатели вытащили из пруда на территории Донского государственного аграрного университета. Второй утонул в станице Ольгинской, купаясь в неположенном месте.
Фото для иллюстрации Rostov.ru
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