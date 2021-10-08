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Ушел из жизни завотделением травматологии батайской больницы РЖД Евгений Чаторов

Ушел из жизни завотделением травматологии батайской больницы РЖД Евгений Чаторов
Скончался заведующий отделением травматологии Железнодорожной больницы Батайска. Евгения Чаторова не стало 8 октября, сообщили в больнице.

Как стало известно Rostov.ru, врач умер от остановки сердца. Однако точную причину смерти заведующего отделением установят специалисты.

Евгений Чаторов посвятил работе в медицине более 30 лет, ежедневно спасая жизни людей. Врач делал самые сложные операции после аварий и крупных ЧП. В 2004 году он даже получил медаль «За спасение погибавших». Чаторов выполнил сложнейшую операцию на высоте, благодаря чему строителю удалось спасти жизнь.

Также Евгений Чаторов внесён в энциклопедию «Лучшие люди России».
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