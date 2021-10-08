Ушел из жизни завотделением травматологии батайской больницы РЖД Евгений Чаторов

Скончался заведующий отделением травматологии Железнодорожной больницы Батайска. Евгения Чаторова не стало 8 октября, сообщили в больнице.Как стало известно Rostov.ru, врач умер от остановки сердца. Однако точную причину смерти заведующего отделением установят специалисты.Евгений Чаторов посвятил работе в медицине более 30 лет, ежедневно спасая жизни людей. Врач делал самые сложные операции после аварий и крупных ЧП. В 2004 году он даже получил медаль «За спасение погибавших». Чаторов выполнил сложнейшую операцию на высоте, благодаря чему строителю удалось спасти жизнь.Также Евгений Чаторов внесён в энциклопедию «Лучшие люди России».