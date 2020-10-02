В Батайске скончался врач-реаниматолог железнодорожной больницы

Врач-реаниматолог железнодорожной больницы Батайска скончался от инфаркта. Об этом 5 октября сообщил региональный пресс-центр по противодействию коронавирусной инфекции.В конце сентября в Ростовской области умерли три врача-анестезиолога: Анна Сибирская, Игорь Дударев и Иван Широков. Ранее их считали жертвами опасной инфекции. Однако выяснилось, что Иван Широков умер от инфаркта, а вот двоих его коллег не стало из-за последствий коронавируса.Также власти отметили, что ни один из специалистов в ковидном госпитале не работал.