Упавшее рядом со зданием ЮВО в Ростове дерево парализовало движение
В Ростове-на-Дону дерево рухнуло недалеко от главного корпуса ЮВО. Ствол полностью перекрыл проезд для водителей. Инцидент случился утром 27 декабря на пересечении переулка Халтуринского и улицы Мечникова.
Из-за упавшего дерева дорога оказалась полностью перекрыта. Водители стоят в многокилометровых заторах, начиная от переулка Доломановского, где образовалась уже отдельная пробка. По улице Мечникова движение парализовано вплоть до кольца на проспекте Буденновском. Сейчас ситуацию контролируют сотрудники ДПС. Они разворачивают водителей и указывают им на объездной путь.
В результате случившегося никто не пострадал. Однако, если бы сухостой был немного длиннее, владельцу припаркованного неподалеку автомобиля пришлось бы потратиться на ремонт.
Во время непогоды ростовчанам рекомендуется избегать ветхих деревьев и ненадежных конструкций. Скорее всего, ствол упал не из-за ветра, а из-за налипшего снега. Ростовчанам стоит быть осторожнее и по возможности переждать непогоду дома.