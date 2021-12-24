Упавшее рядом со зданием ЮВО в Ростове дерево парализовало движение

Фото: rostov.ru

В Ростове-на-Дону дерево рухнуло недалеко от главного корпуса ЮВО. Ствол полностью перекрыл проезд для водителей. Инцидент случился утром 27 декабря на пересечении переулка Халтуринского и улицы Мечникова.Из-за упавшего дерева дорога оказалась полностью перекрыта. Водители стоят в многокилометровых заторах, начиная от переулка Доломановского, где образовалась уже отдельная пробка. По улице Мечникова движение парализовано вплоть до кольца на проспекте Буденновском. Сейчас ситуацию контролируют сотрудники ДПС. Они разворачивают водителей и указывают им на объездной путь.В результате случившегося никто не пострадал. Однако, если бы сухостой был немного длиннее, владельцу припаркованного неподалеку автомобиля пришлось бы потратиться на ремонт.Во время непогоды ростовчанам рекомендуется избегать ветхих деревьев и ненадежных конструкций. Скорее всего, ствол упал не из-за ветра, а из-за налипшего снега. Ростовчанам стоит быть осторожнее и по возможности переждать непогоду дома.