Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Упавшее рядом со зданием ЮВО в Ростове дерево парализовало движение

Упавшее рядом со зданием ЮВО в Ростове дерево парализовало движение

В Ростове-на-Дону дерево рухнуло недалеко от главного корпуса ЮВО. Ствол полностью перекрыл проезд для водителей. Инцидент случился утром 27 декабря на пересечении переулка Халтуринского и улицы Мечникова.

Из-за упавшего дерева дорога оказалась полностью перекрыта. Водители стоят в многокилометровых заторах, начиная от переулка Доломановского, где образовалась уже отдельная пробка. По улице Мечникова движение парализовано вплоть до кольца на проспекте Буденновском. Сейчас ситуацию контролируют сотрудники ДПС. Они разворачивают водителей и указывают им на объездной путь.

В результате случившегося никто не пострадал. Однако, если бы сухостой был немного длиннее, владельцу припаркованного неподалеку автомобиля пришлось бы потратиться на ремонт.

Во время непогоды ростовчанам рекомендуется избегать ветхих деревьев и ненадежных конструкций. Скорее всего, ствол упал не из-за ветра, а из-за налипшего снега. Ростовчанам стоит быть осторожнее и по возможности переждать непогоду дома.
Фото: rostov.ru
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.