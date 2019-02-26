Умерла от вируса ростовчанка, чью маленькую дочь изнасиловали и убили



В Ростове от вируса умерла мама шестилетней девочки, которую изнасиловали и задушили. Ужасный случай произошёл в сентябре 2018 года. В расправе над маленькой Дашей (все имена изменены — прим.) подозревают её 28-летнего отца.



Антон и Ольга Зорины ничем не отличались от других семей — он время от времени подрабатывал на «шабашках», она была уборщицей в магазине. Соседи практически ничего о них не знали — пара ни с кем не общалась и никогда не принимала гостей. У них была маленькая дочка Даша, а когда ей исполнилось три года, родился сын Ваня.



Полгода назад в семье случилась трагедия — ужасная смерть настигла их малышку. В тот день Ольга была, как всегда, на работе, а Даша осталась с отцом. Через какое-то время к дому подъехали полицейские, получив сообщение о найденном трупе ребёнка. Вокруг шеи малышки была обмотана её любимая погремушка.



В морге специалисты выяснили, что перед кончиной кроха была зверски изнасилована. Подозрение сразу пало на Антона, которого немедленно задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям «Изнасилование», «Насильственные действия сексуального характера» и «Убийство».







Жуткая история быстро разлетелась по всей Ростовской области. Тогда же знакомые Зориных рассказали, что у пары давно были натянутые отношения, они долгое время не были близки, и во время ссор Антон часто избивал супругу.



Потеряв дочку, Ольга впала в глубокую депрессию. DonDay.ru сообщает, что через несколько месяцев она узнала, что серьёзно больна. У неё была запущенная простуда, которая из-за стресса перетекла в воспаление лёгких. Спустя несколько месяцев женщина скончалась.



Так как Антон Зорин сейчас задержан, его сына Ваню забрали органы опеки. Если вину мужчины докажут, его могут осудить на 20 лет колонии.