В Ростове вынесли приговор мужчине, изнасиловавшему и убившему собственную 5-летнюю дочь



В Ростове осудили местного жителя, обвиняемого в изнасиловании и убийстве собственной 5-летней дочери. Приговор огласил Железнодорожный районный суд 18 ноября.



За надругательство и смерть родной дочери 28-летний ростовчанин получил 18 лет колонии строгого режима, сообщает DonDay.ru.

Напомним, шокирующая история произошла в сентябре 2018 года. В собственном доме было обнаружено тело 5-летней девочки. Вокруг шеи ребёнка была обмотана её любимая погремушка. Накануне малышка оставалась дома вдвоём с отцом, пока её мама была на работе. Прибывшим на место правоохранителям папаша объяснил, что недоглядел за подвижной дочкой. Однако во время экспертизы, специалисты установили, что перед смертью малышка была изнасилована.



Первым под подозрение попал отец ребёнка. Его задержали и возбудили в отношении него уголовное дело по статьям «Изнасилование», «Насильственные действия сексуального характера» и «Убийство».



Спустя несколько месяцев, умерла мама погибшей девочки. Второй ребёнок в семье – 2-летний Ваня остался сиротой. Мальчика отправили в детский дом.