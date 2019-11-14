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В Ростове осудят отца, изнасиловавшего и убившего маленькую дочь

В Ростове осудят отца, изнасиловавшего и убившего маленькую дочь
В Ростове-на-Дону перед судом предстанет Антон Зорин (прим. - имя изменено), который изнасиловал и убил собственную дочку. Мужчина обвиняется по трем статьям: «Изнасилование», «Насильственные действия сексуального характера» и «Убийство». Об этом сообщает DonDay.ru.

За совершенное преступление горе-родителю грозит до 20 лет лишения свободы.

Напомним, труп шестилетней девочки обнаружили 21 сентября 2018 года. Тело маленькой Вероники со следами удушения нашли в доме, где она проживала. Позже правоохранители задержали и заключили под стражу ее отца. По версии следствия, мужчина напал на дочь и изнасиловал ее. После этого он расправился с малышкой.

После трагедии от болезни скончалась и супруга Антона - Ольга. Брат убитой девочки Ваня отправился в детский дом.

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