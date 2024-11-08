Умер экс-заместитель мэра города Шахты

Фото: Администрация города Шахты

В Ростовской области на 75-м году жизни скончался бывший заместитель мэра города Шахты Владимир Жемойтель. Он умер 8 ноября.Владимир Жемойтель родом из города Миллерово. В 1980 году окончил Новочеркасский политехнический институт, где освоил профессию горного инженера. И переехал в город Шахты.С 1998 года возглавил местное ЗАО «Прогресс», которое занималось сдачей недвижимости.Спустя два года Владимира Жемойтеля избрали председателем Территориальной избирательной комиссии Шахт. Параллельно он три года занимал должность заместителя мэра города по экономике и муниципальной собственности.В июне 2024 года бывшему чиновнику присвоили звание «Почетный гражданин города Шахты».