Фото: городская Дума города Шахты

Скончался почетный гражданин города Шахты Анатолий Сапронов. Ректор ЮРГУЭС ушел из жизни в возрасте 84 лет. Печальное событие произошло 19 марта.Профессор Анатолий Георгиевич Сапронов совершил огромные достижения в развитии системы университетского образования. Этот выдающийся ученый с самого начала принимал активное участие в создании Южно-Российского государственного технического университета (ЮРГУЭС). Его карьера началась с работы проректором по учебно-методической работе в некогда Шахтинском технологическом институте бытового обслуживания (ШТИБО). Со временем институт претерпел масштабные изменения, превратившись в Донскую государственную академию сервиса, а затем – в Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса. Вслед за этим Анатолий Сапронов был назначен ректором, а затем еще и президентом ЮРГУЭС.Анатолий Сапронов - высококвалифицированный ученый, доктор технических наук, профессор. Его многолетний опыт исследовательской работы отразился в написании более 250 научных, научно-исследовательских и учебно-методических работ.Неоспоримые достижения Анатолия Георгиевича подтверждаются многочисленными престижными наградами, среди которых стоит отметить знаки «Изобретатель СССР» и «За отличные успехи в области высшего образования СССР», а также почетные звания «Почетный работник высшего профессионального образования РФ». Ему также были вручены государственные ордена Дружбы и Почета, а также медаль «Ветеран труда» и другие награды.За важный вклад в подготовку специалистов, работающих в сфере сервиса легкой промышленности, малого и среднего предпринимательства, в 2009 году Анатолию Георгиевичу было присвоено почетное звание «Почетный гражданин города Шахты».