Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Скончался почетный гражданин города Шахты Анатолий Сапронов

Скончался почетный гражданин города Шахты Анатолий Сапронов
Скончался почетный гражданин города Шахты Анатолий Сапронов. Ректор ЮРГУЭС ушел из жизни в возрасте 84 лет. Печальное событие произошло 19 марта.

Профессор Анатолий Георгиевич Сапронов совершил огромные достижения в развитии системы университетского образования. Этот выдающийся ученый с самого начала принимал активное участие в создании Южно-Российского государственного технического университета (ЮРГУЭС). Его карьера началась с работы проректором по учебно-методической работе в некогда Шахтинском технологическом институте бытового обслуживания (ШТИБО). Со временем институт претерпел масштабные изменения, превратившись в Донскую государственную академию сервиса, а затем – в Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса. Вслед за этим Анатолий Сапронов был назначен ректором, а затем еще и президентом ЮРГУЭС.

Анатолий Сапронов - высококвалифицированный ученый, доктор технических наук, профессор. Его многолетний опыт исследовательской работы отразился в написании более 250 научных, научно-исследовательских и учебно-методических работ.

Неоспоримые достижения Анатолия Георгиевича подтверждаются многочисленными престижными наградами, среди которых стоит отметить знаки «Изобретатель СССР» и «За отличные успехи в области высшего образования СССР», а также почетные звания «Почетный работник высшего профессионального образования РФ». Ему также были вручены государственные ордена Дружбы и Почета, а также медаль «Ветеран труда» и другие награды.

За важный вклад в подготовку специалистов, работающих в сфере сервиса легкой промышленности, малого и среднего предпринимательства, в 2009 году Анатолию Георгиевичу было присвоено почетное звание «Почетный гражданин города Шахты».
Фото: городская Дума города Шахты
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.