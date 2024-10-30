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Глава администрации города Шахты Андрей Горцевской сложил с себя полномочия

Глава администрации города Шахты Андрей Горцевской сложил с себя полномочия
Глава администрации города Шахты Андрей Горцевской написал заявление об увольнении. Он занимал должность градоначальника полтора года — с мая 2023-го.

По какой причине градоначальник оставил пост, не сообщается. Не исключено, что причиной могли стать проблемы со здоровьем, о которых чиновник рассказывал ранее.

Теперь депутатам городской Думы Шахты предстоит выбрать исполняющего обязанности главы администрации города. Заседание пройдет 31 октября.
Фото: соцсети
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