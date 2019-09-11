Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Убили и сожгли: в Ростове осудили двух рецидивистов, забивших до смерти приятеля

Убили и сожгли: в Ростове осудили двух рецидивистов, забивших до смерти приятеля
Областной суд Ростовской области вынес приговор двум мужчинам, убившим приятеля. Приговор огласили 13 сентября.

В июне 2018 года три товарища находились на территории заброшенного детского сада в Красном Сулине. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, мужчины стали драться. Виталий Лубяной стал избивать знакомого руками и ногами. Затем он достал нож и несколько раз ударил его в область жизненно важных органов. Вскоре к нему подключился знакомый Руслан Павлов. Вдвоём они избили потерпевшего фрагментами оконной рамы. Когда они убедились, что мужчина умер, решили поджечь его тело. Они обложили тело ветками и покрышками и подпалили.

В отношении Лубяного и Павлова было возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство, совершённое группой лиц» и «Самовольное оставление поднадзорным лицом места жительства, совершённое в целях уклонения от административного надзора». В момент совершения убийства Лубяной находился под домашним арестом и не должен был покидать своего жилища. Приговором суда ему назначили наказание в виде 18 лет и 3 месяцев колонии строгого режима. Руслан Павлов приговорён к 19 годам колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.