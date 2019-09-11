Убили и сожгли: в Ростове осудили двух рецидивистов, забивших до смерти приятеля



Областной суд Ростовской области вынес приговор двум мужчинам, убившим приятеля. Приговор огласили 13 сентября.



В июне 2018 года три товарища находились на территории заброшенного детского сада в Красном Сулине. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, мужчины стали драться. Виталий Лубяной стал избивать знакомого руками и ногами. Затем он достал нож и несколько раз ударил его в область жизненно важных органов. Вскоре к нему подключился знакомый Руслан Павлов. Вдвоём они избили потерпевшего фрагментами оконной рамы. Когда они убедились, что мужчина умер, решили поджечь его тело. Они обложили тело ветками и покрышками и подпалили.



В отношении Лубяного и Павлова было возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство, совершённое группой лиц» и «Самовольное оставление поднадзорным лицом места жительства, совершённое в целях уклонения от административного надзора». В момент совершения убийства Лубяной находился под домашним арестом и не должен был покидать своего жилища. Приговором суда ему назначили наказание в виде 18 лет и 3 месяцев колонии строгого режима. Руслан Павлов приговорён к 19 годам колонии общего режима.



Приговор в законную силу не вступил.