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В Таганроге осудили местного жителя, до смерти забившего приятеля

В Таганроге осудили местного жителя, до смерти забившего приятеля
В Таганроге суд вынес приговор местному жителю, насмерть забившему знакомого. Убийство произошло летом 2017 года.

Труп мужчины обнаружили на пустыре в районе гипермаркета «Лента» на улице 2-й Советской 31 августа 2017 года. Вскоре личность погибшего была установлена. Им оказался 43-летний местный житель, пропавший в начале мая. Экспертиза показала, что смерть таганрожца имела насильственный характер.

В ходе расследования по подозрению в убийстве был задержан 28-летний житель Таганрога. С погибшим у него возникла ссора. Отношения мужчины выясняли на пустыре. Во время завязавшейся потасовки подозреваемый повалил приятеля на землю и избил ногами. От полученных травм последний скончался.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего». 9 июля Таганрогский городской суд вынес приговор.
- Мужчина приговорён к шести годам и двум месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - сообщили в прокуратуре Таганрога.

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