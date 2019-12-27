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Мужчины устроили перестрелку в центре Ростова

Мужчины устроили перестрелку в центре Ростова
В центре Ростова-на-Дону неизвестные открыли стрельбу. Происшествие случилось утром 31 декабря на улице Максима Горького.

По предварительной информации, несколько мужчин остановили свои машины, вышли из салонов и стали скандалить. Словесно разрешить спор не удалось, поэтому они достали травматические пистолеты и устроили посреди улицы перестрелку. После этого нарушители сбежали с места ЧП.

- Идет поиск участников дорожного конфликта, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Информация о раненых в стычке водителях уточняется.

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