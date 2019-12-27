Мужчины устроили перестрелку в центре Ростова



В центре Ростова-на-Дону неизвестные открыли стрельбу. Происшествие случилось утром 31 декабря на улице Максима Горького.



По предварительной информации, несколько мужчин остановили свои машины, вышли из салонов и стали скандалить. Словесно разрешить спор не удалось, поэтому они достали травматические пистолеты и устроили посреди улицы перестрелку. После этого нарушители сбежали с места ЧП.



- Идет поиск участников дорожного конфликта, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.



Информация о раненых в стычке водителях уточняется.