Как выглядит цветущий Ростов-на-Дону в апреле

В апреле природа в донской столице наконец проснулась после зимы. Корреспондент DonDay прошелся по улицам Ростова-на-Дону и снял, как город вошел в весну.

В начале месяца погода еще оставалась холодной. Небо часто было затянуто тучами. Шли дождь и град. До 18 апреля по области сохранялись заморозки. Ночью и утром температура местами опускалась до -3 градусов.

К середине апреля погода начала меняться. Небо стало чаще проясняться. В последние дни воздух в Ростове-на-Дону прогревается до +19 градусов.

С приходом тепла природа быстро ожила. На деревьях появились молодые листья и первые цветы. На газонах распустились желтые одуванчики и яркие тюльпаны. Жители города останавливаются у цветущих деревьев и клумб, чтобы сделать снимки.
Фото: Дондей
