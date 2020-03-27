Стала известна личность спасателя, погибшего при пожаре в Ростове



В крупном ландшафтном пожаре в Ростове погиб 29-летний спасатель Алексей Кравцов. Огонь не оставил шансов пожарному, затянув в кольцо пламени.



Происшествие случилось 28 марта во время тушения пожара на левом берегу. Огонь молниеносно распространялся, захватывая все большую территорию. Алексей оказался в огненном кольце и не смог самостоятельно выбраться. Спасателю было 29 лет.



В результате пожара выгорело 25 гектаров поля. В тушении принимали участие несколько сотен пожарных, вертолет и два поезда.