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Стала известна личность спасателя, погибшего при пожаре в Ростове

Стала известна личность спасателя, погибшего при пожаре в Ростове
В крупном ландшафтном пожаре в Ростове погиб 29-летний спасатель Алексей Кравцов. Огонь не оставил шансов пожарному, затянув в кольцо пламени.

Происшествие случилось 28 марта во время тушения пожара на левом берегу. Огонь молниеносно распространялся, захватывая все большую территорию. Алексей оказался в огненном кольце и не смог самостоятельно выбраться. Спасателю было 29 лет.

В результате пожара выгорело 25 гектаров поля. В тушении принимали участие несколько сотен пожарных, вертолет и два поезда.

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