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В Ростове спасателя насмерть придавило стеной во время пожара в ресторане

В Ростове спасателя насмерть придавило стеной во время пожара в ресторане
В Ростове-на-Дону пожарный погиб во время тушения возгорания в ресторане. Трагедия произошла 15 октября по адресу: Нижнебульварная, 14.

По данным собственного источника Rostov.ru, в ресторане "Балканы" случился пожар. Во время тушения и проливки конструкций произошло обрушение стены. Под завалами оказался 33-летний сержант внутренней службы.

Спасателя достали спасателя из-под камней и доставили в больницу. На тот момент он был в сознании и даже мог говорить. Пострадавшего положили в реанимацию, где он скончался спустя несколько часов.

Подробности ЧП уточняются.
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