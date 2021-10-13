В Ростове спасателя насмерть придавило стеной во время пожара в ресторане

В Ростове-на-Дону пожарный погиб во время тушения возгорания в ресторане. Трагедия произошла 15 октября по адресу: Нижнебульварная, 14.По данным собственного источника Rostov.ru, в ресторане "Балканы" случился пожар. Во время тушения и проливки конструкций произошло обрушение стены. Под завалами оказался 33-летний сержант внутренней службы.Спасателя достали спасателя из-под камней и доставили в больницу. На тот момент он был в сознании и даже мог говорить. Пострадавшего положили в реанимацию, где он скончался спустя несколько часов.Подробности ЧП уточняются.