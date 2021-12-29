У микроавтобуса по пути в Волгодонск отвалилось колесо

Фото: donday.ru

У микроавтобуса по пути из Ростова-на-Дону в Волгодонск отвалилось колесо. Происшествие случилось 31 декабря около 13:00, сообщает donday.ru.По данным издания, микроавтобус «Фольксваген Крафтер» выехал с автовокзала Ростов Главный по расписанию – в 12:25. Но в самом начале пути потерял колесо. В результате, автомобиль занесло на заснеженной скользкой трассе. К счастью, водителю вовремя удалось остановить его.Пассажирка автобуса Анастасия Кудяшева рассказала, что с ней ехали около 20 человек, в том числе несколько детей. Всем им около часа пришлось провести на морозе в ожидании попуток. Деньги за проезд людям пока не вернули. Билет стоил 510 рублей, багаж отдельно – 51 рубль.