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В Новочеркасске у маршрутки во время движения отвалилось колесо

В Новочеркасске у маршрутки во время движения отвалилось колесо
Фото для иллюстрации
В Новочеркасске у маршрутного такси во время поездки отвалилось колесо. Инцидент произошёл 10 февраля на улице Спортивной.

Микроавтобус «Хендай Каунти» двигался по маршруту «Ж\Д вокзал – мкр. Октябрьский» под управлением 26-летнего водителя.
- В результате никто из пассажиров не пострадал, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области.

Что стало причиной внезапной поломки, на данный момент неизвестно.

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