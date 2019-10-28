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В Ростове у маршрутки № 113 на ходу отвалилось колесо

В Ростове у маршрутки № 113 на ходу отвалилось колесо
У микроавтобуса в Ростове-на-Дону на ходу отвалилось колесо. Случай произошёл вечером 30 октября. Об инциденте сообщили местные жители.

По словам очевидцев, маршрутка № 113 была набита пассажирами. В час пик все они разъезжались по домам после работы и учебы. Неожиданно они услышали странный звук, и автобус резко остановился. Как оказалось, у общественного транспорта отвалилось колесо.

Пассажиры благополучно вышли из салона и пересели на другой автобус. В результате происшествия никто не пострадал.

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