В Ростове у маршрутки № 113 на ходу отвалилось колесо



У микроавтобуса в Ростове-на-Дону на ходу отвалилось колесо. Случай произошёл вечером 30 октября. Об инциденте сообщили местные жители.



По словам очевидцев, маршрутка № 113 была набита пассажирами. В час пик все они разъезжались по домам после работы и учебы. Неожиданно они услышали странный звук, и автобус резко остановился. Как оказалось, у общественного транспорта отвалилось колесо.



Пассажиры благополучно вышли из салона и пересели на другой автобус. В результате происшествия никто не пострадал.