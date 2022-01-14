Труп пропавшей в Гуково пенсионерки нашли в сугробе
Пропавшая в Гуково дезориентированная пенсионерка найдена мертвой. 81-летняя Любовь Фирстова пропала 4 января, и с тех пор о ней не было информации.
Гуковчанка вышла из своего дома и пропала без вести. Когда она не вернулась обратно, ее родственники забили тревогу. Пожилая женщина могла забыть дорогу домой. Ведь она и раньше уже уходила из дома и забывала дорогу обратно. К поискам пенсионерки подключились правоохранители и волонтеры.
Спустя почти две недели ее нашли мертвой в сугробе. Портал DonDay.ru сообщил, что 16 января тело пенсионерки было найдено на окраине Гуково, в поселке шахты «Ростовская». Скорее всего, женщина упала в снег, не смогла подняться и замерзла.