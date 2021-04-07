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В Ростовской области в балке нашли труп пропавшей пенсионерки

В Ростовской области в балке нашли труп пропавшей пенсионерки
В Ростовской области мертвой нашли пропавшую 70-летнюю женщину. О местонахождении Любови Быкадоровой не было информации несколько недель.

Жительница поселка Синегорского Белокалитвинского района ушла из дома 25 марта. Родственники Любови забеспокоились, ведь женщина имела проблемы со здоровьем и нуждалась в помощи медиков. Полиция и волонтеры поискового отряда сразу приступили к розыску пенсионерки. Позже появилась информация, что женщина могла утонуть в реке Северский Донец. Так, к поисковой операции присоединились водолазы.

Однако эта версия не подтвердилась. Местные жители нашли ее труп 9 апреля в балке в районе улицы Невского в Синегорском. На место выезжали сотрудники полиции и медики.

Что стало причиной смерти пенсионерки, пока не известно. По предварительной информации, следов насилия на ее теле не обнаружили.

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