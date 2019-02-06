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В Ростовской области нашли труп пропавшей две недели назад пенсионерки

В Ростовской области нашли труп пропавшей две недели назад пенсионерки
Пропавшая в Шахтах 57-летняя женщина найдена мертвой. Об этом стало известно 9 февраля.

Светлана Выборная (Сидорова) пропала 27 января. Когда она не вернулась домой, родные забили тревогу и обратились за помощью в полицию.

Две недели волонтеры и правоохранительные органы безуспешно искали Светлану. 9 февраля дочери пенсионерки позвонили и сообщили, что ее мать найдена мертвой.

При каких обстоятельствах она умерла, и кто ее нашел, женщина не знает. Она пребывает в шоке. Точную причину смерти пожилой женщины установят в ходе экспертизы.

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