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Труп 40-летнего мужчины нашли после пожара в частном доме в Ростовской области

Труп 40-летнего мужчины нашли после пожара в частном доме в Ростовской области
В Гуково мужчина погиб во время пожара. Жилой дом на улице Переездной загорелся ночью 9 декабря.

Около 3:30 ночи горожане увидели клубы дыма и огонь со стороны частного дома и вызвали спасателей. К моменту приезда пожарных пламя охватило порядка 70 квадратных метров. Полностью потушить здание удалось в течение часа.

- После ликвидации огня спасатели обнаружили тело 40-летнего хозяина дома, - сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

Причины пожара и смерти дончанина до сих пор не известны.

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