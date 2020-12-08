Труп 40-летнего мужчины нашли после пожара в частном доме в Ростовской области

В Гуково мужчина погиб во время пожара. Жилой дом на улице Переездной загорелся ночью 9 декабря.Около 3:30 ночи горожане увидели клубы дыма и огонь со стороны частного дома и вызвали спасателей. К моменту приезда пожарных пламя охватило порядка 70 квадратных метров. Полностью потушить здание удалось в течение часа.- После ликвидации огня спасатели обнаружили тело 40-летнего хозяина дома, - сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.Причины пожара и смерти дончанина до сих пор не известны.