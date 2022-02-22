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Три человека продолжают оставаться под завалами в шахте «Обуховской»

Три человека продолжают оставаться под завалами в шахте «Обуховской»

В шахте «Обуховской» под завалами продолжают находиться три человека. Они живы, и с ними поддерживается связь.

Горнякам, оказавшимся в ловушке, через вентиляционную шахту передали еду и питье. Сейчас их жизням ничего не угрожает.

В настоящее время работники расчищают территорию от обрушившейся породы. Чтобы обеспечить безопасность, спасатели решили продвигаться по обходному пути.

Напомним, что утром 25 февраля во время подготовительных работ обрушилась порода кровли. Образовался завал, в котором остались трое горняков.
Фото: pixabay.com
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