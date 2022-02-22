В Ростовской области обрушилась шахта «Обуховская»: люди под завалами

Фото: uralmines.ru

В Ростовской области произошел обвал на шахте «Обуховской». Авария случилась утром 25 февраля в Красносулинском районе.Как сообщил Rostov.ru источник, предположительно, под завалами находятся как минимум три человека. Живы они или нет, пока не известно. Сейчас на месте работают экстренные службы. Идет спасательная операция.Известно, что рабочие прокопали штрек примерно на 150 метров. Информация о пострадавших и жертвах уточняется.