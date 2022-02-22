Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Стали известны подробности обрушения шахты «Обуховская» в Ростовской области

Стали известны подробности обрушения шахты «Обуховская» в Ростовской области

Стали известны подробности обрушения шахты «Обуховская». ЧП в Ростовской области случилось около восьми утра 25 февраля.

Во время подготовительных работ в 120-м штреке на расстоянии более 60 метров от устья обрушилась порода кровли. Образовался завал, в котором находятся трое горняков. К счастью, они целы и связь с ними уже налажена. Никто из шахтеров не пострадал.

Сейчас забой штрека проветривается, а на территории убирают обрушившеюся породу. За работой шахты следят Ростехнадзор и министерство промышленности и энергетики региона.
Фото: Правительство Ростовской области
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.