Стали известны подробности обрушения шахты «Обуховская» в Ростовской области
Стали известны подробности обрушения шахты «Обуховская». ЧП в Ростовской области случилось около восьми утра 25 февраля.
Во время подготовительных работ в 120-м штреке на расстоянии более 60 метров от устья обрушилась порода кровли. Образовался завал, в котором находятся трое горняков. К счастью, они целы и связь с ними уже налажена. Никто из шахтеров не пострадал.
Сейчас забой штрека проветривается, а на территории убирают обрушившеюся породу. За работой шахты следят Ростехнадзор и министерство промышленности и энергетики региона.