Псу с параличом из Ростовской области нужна дорогостоящая операция на коленных чашечках

Фото: Юлия Адимова

Парализованному псу из Ростовской области нужна дорогостоящая операция на коленных чашечках. Об этом в беседе с порталом DonDay рассказала Юлия Адимова, владелица приюта в Сальске.История пса Мити из Ростовской области неоднократно освещалась ранее в наших публикациях. После курса лечения в местном ветеринарном центре животное было переведено в Санкт-Петербург для дальнейшего восстановления. В конце октября Мите провели операцию по имплантации пластины в лапу. Несмотря на успешность вмешательства, существовала вероятность заражения. Итоги операции стали известны спустя месяц.- Рентгеновские снимки показали, что с установленной пластиной все в порядке, – рассказала Юлия. – Мы очень переживали за результаты анализа на наличие инфекции, но, к счастью, все обошлось, инфекция отсутствует.Однако полного приживления пластины к костям пока не произошло. Врачи считают это нормальным, учитывая прошедший срок. Чувствительность в лапе восстановилась, но пес все еще не использует ее для опоры. Кроме того, Мите нужны дорогостоящая операция на коленных суставах и период реабилитации. Цена только одной операции оценивается примерно в 140 тысяч рублей.- Доктор предложил реабилитацию под контролем специалиста, чтобы Митя понял, что лапа снова работает. В случае успеха врач установит специальные приспособления, чтобы Митя мог правильно ставить лапу при ходьбе.Но решение об установке приспособления примут только после завершения реабилитационного периода, так как у Мити отсутствует необходимый рефлекс.