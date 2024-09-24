В ДТП пострадал водитель и 14-летний пассажир на трассе в Сальском районе

фото: УГИБДД по Ростовской области

В Сальском районе в результате лобового столкновения пострадал водитель и 14-летний пассажир. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области.На трассе Котельниково-Песчанокопское 24 сентября в 16:00 произошла авария. За рулем автомобиля ВАЗ находился 22-летний водитель. Внезапно он выехал на встречную полосу и на большой скорости столкнулся с авто марки «Тойота».В результате аварии 22-летний водитель и его 14-летний пассажир получили травмы и были доставлены в больницу.