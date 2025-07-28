В жуткой ДТП на трассе в Ростовской области один человек погиб и двое пострадали

Фото: Госавтоинспекция РО

В Ростовской области на автодороге произошла ужасная авария, в результате которой один человек лишился жизни, а еще двое получили травмы. Трагический инцидент случился днем 28 июля на трассе, соединяющей Самбек и Матвеев-Курган.Согласно предварительной информации, 31-летний водитель грузового автомобиля марки «СМА» потерял контроль над управлением, отвлекшись от дороги. На высокой скорости грузовик врезался в стоящий впереди автомобиль «Рено», за рулем которого находился 46-летний мужчина. После столкновения грузовик выбросило на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «БМВ».По информации, предоставленной сотрудниками ГИБДД, в результате серьезной аварии 42-летняя женщина, управлявшая автомобилем «БМВ», скончалась на месте происшествия. Ее пассажиры, мужчины в возрасте 48 и 66 лет, получили различные травмы.