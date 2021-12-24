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Три человека попали в больницу после ДТП на трассе Волгоград - Сальск

Три человека попали в больницу после ДТП на трассе Волгоград - Сальск

В Котельниковском районе три человека пострадали в аварии. ДТП случилось днем 27 декабря на трассе Волгоград – Котельниково – Зимовники – Сальск.

Предварительно известно, что 49-летний мужчина на «Грейт Волл» потерял управление на скользкой дороге. Машину начало заносить - она выехала на «встречку». Там автомобиль врезался в «Опель Астра», за рулем которого был 35-летний мужчина.

- В результате происшествия оба водителя, а также 36-летний пассажир «Грет Волл» пострадали, их доставили в больницу, - рассказали в ГУ МВД по Волгоградской области.
Фото: МВД по Волгоградской области
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