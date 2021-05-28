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Три человека погибли в лобовом ДТП на трассе под Ростовом

Три человека погибли в лобовом ДТП на трассе под Ростовом
На трассе под Ростовом три человека погибли в аварии. Страшное ДТП случилось в Аксайском районе утром 1 июня.

По предварительной информации, водитель «Форда» ехал в сторону Москвы по трассе М-4-«Дон». В районе хутора Ленина (1 078-й километр) автомобиль выехал на встречку, где двигалась «Лада Гранта». Легковушки столкнулись. От сильного удара отечественное авто отбросило на отбойник, а затем машина загорелась. Обе легковушки получили механические повреждения. У «Гранты» сильно смята передняя часть - ее практически сплющило.

- В результате аварии погибли водитель и двое пассажиров «Лады», - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.

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