Три человека погибли в лобовом ДТП на трассе под Ростовом

На трассе под Ростовом три человека погибли в аварии. Страшное ДТП случилось в Аксайском районе утром 1 июня.По предварительной информации, водитель «Форда» ехал в сторону Москвы по трассе М-4-«Дон». В районе хутора Ленина (1 078-й километр) автомобиль выехал на встречку, где двигалась «Лада Гранта». Легковушки столкнулись. От сильного удара отечественное авто отбросило на отбойник, а затем машина загорелась. Обе легковушки получили механические повреждения. У «Гранты» сильно смята передняя часть - ее практически сплющило.- В результате аварии погибли водитель и двое пассажиров «Лады», - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.