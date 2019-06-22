Тело мужчины-эпилептика выловили в реке в Ростовской области



Фото: news.sputnik.ru



В Нижнедонском канале Ростовской области утонул пожилой мужчина. Его тело нашли в воде в районе посёлка Донского Волгодонского района.



Как рассказал Rostov.ru собственный источник, житель посёлка Свобода отправился ловить рыбу. Он 19 июня пришёл на шлюз, который уже давно облюбовали местные рыбаки. Что произошло дальше — неизвестно.



Родственники переполошились, когда мужчина не пришёл домой. Они обратились за помощью к правоохранителям и сообщили, что пропавший страдает приступами эпилепсии.



Его тело нашли только на следующий день, 20 июня. Труп выловили в соседнем посёлке Донском. Его отнесло течением примерно на десять километров от места, где он рыбачил. При каких обстоятельствах дончанин оказался в воде, пока не ясно. Известно, что погибшему было около 60 лет.