Суд Сочи приговорил жителя Ростовской области, убившего падчерицу



В Сочи вынесли приговор жителю Ростовской области, который убил свою 14-летнюю падчерицу. Как 20 марта сообщило СУ СКР по Краснодарскому краю, ему назначено 12,5 года колонии строгого режима.



Все началось с того, что мама Кати Б., проживающей в Волгодонске, сообщила в полицию о пропаже дочери. В ходе расследования было установлено, что в августе 2017 года 36-летний Иван Т. вместе с дочерью своей бывшей жены поехали отдыхать в Сочи. Однажды, находясь в лесу возле посёлка Лоо, они стали спорить о том, что Катя не хотела возвращаться к матери. В разгар конфликта мужчина поднял с земли камень и ударил им девочку по затылку. Несчастная скончалась на месте.



Увидев, что натворил, Иван подался в бега. Пока бедная мать разыскивала Катю, никто не подозревал, что её тело лежит в лесу. О трагедии стало известно, только когда в августе 2018-го подозреваемого задержали в Орловской области. Тогда он признался, что убил падчерицу. Правоохранители прочесали лес и обнаружили там её останки.



- Приговором суда Ивану Теодорову назначено наказание в виде 12 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, - отметили в СУ СКР.



Приговор в законную силу не вступил.