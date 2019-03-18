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Суд Сочи приговорил жителя Ростовской области, убившего падчерицу

Суд Сочи приговорил жителя Ростовской области, убившего падчерицу
В Сочи вынесли приговор жителю Ростовской области, который убил свою 14-летнюю падчерицу. Как 20 марта сообщило СУ СКР по Краснодарскому краю, ему назначено 12,5 года колонии строгого режима.

Все началось с того, что мама Кати Б., проживающей в Волгодонске, сообщила в полицию о пропаже дочери. В ходе расследования было установлено, что в августе 2017 года 36-летний Иван Т. вместе с дочерью своей бывшей жены поехали отдыхать в Сочи. Однажды, находясь в лесу возле посёлка Лоо, они стали спорить о том, что Катя не хотела возвращаться к матери. В разгар конфликта мужчина поднял с земли камень и ударил им девочку по затылку. Несчастная скончалась на месте.

Увидев, что натворил, Иван подался в бега. Пока бедная мать разыскивала Катю, никто не подозревал, что её тело лежит в лесу. О трагедии стало известно, только когда в августе 2018-го подозреваемого задержали в Орловской области. Тогда он признался, что убил падчерицу. Правоохранители прочесали лес и обнаружили там её останки.

- Приговором суда Ивану Теодорову назначено наказание в виде 12 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, - отметили в СУ СКР.

Приговор в законную силу не вступил.

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