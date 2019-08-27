В Ростове осудили отчима-извращенца, домогавшегося маленькую падчерицу



Ворошиловский районный суд вынес приговор в отношении отчима, домогавшегося свою падчерицу на протяжении девяти лет. Об этом сообщили в следственном управлении Ростовской области 29 августа.



Как было установлено следствием, а затем и в суде, 31-летний ростовчанин с октября 2007 года по октябрь 2016-го истязал и совершал в отношении своей малолетней падчерицы иные действия сексуального характера. В 2007 году девочке было всего 5 лет.

- Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - рассказала старший помощник руководителя следственного управления СКР по Ростовской области Галина Гагалаева.



Приговор в законную силу ещё не вступил.