На трассе М-4 «Дон» водитель погиб в сгоревшей фуре

На автодороге М-4 «Дон» водитель погиб в сгоревшей фуре. Авария произошла 24 мая около 4 часов утра в Миллеровском районе. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области.По предварительным данным, 54-летний мужчина на «ДАФ» ехал по дороге. Во время движения у фуры лопнуло колесо. Грузовик опрокинулся на бок, сбил барьерное ограждение и вспыхнул. Кроме того, фура задела «Киа Сид», которая ехала на встречу.- В результате аварии мужчина, управлявший фурой, погиб, - отметили в ведомстве.