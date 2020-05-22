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На трассе М-4 «Дон» водитель погиб в сгоревшей фуре

На трассе М-4 «Дон» водитель погиб в сгоревшей фуре
На автодороге М-4 «Дон» водитель погиб в сгоревшей фуре. Авария произошла 24 мая около 4 часов утра в Миллеровском районе. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

По предварительным данным, 54-летний мужчина на «ДАФ» ехал по дороге. Во время движения у фуры лопнуло колесо. Грузовик опрокинулся на бок, сбил барьерное ограждение и вспыхнул. Кроме того, фура задела «Киа Сид», которая ехала на встречу.

- В результате аварии мужчина, управлявший фурой, погиб, - отметили в ведомстве.

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