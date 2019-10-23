Стала известная личность парня, сгоревшего заживо в результате ДТП в Ростовской области



Стала известна личность молодого человека, погибшего в результате ДТП в Ростовской области. Вместе с 29-летним Зелимханом Б. жертвой аварии стал его знакомый.



Жуткое происшествие случилось вечером 24 октября на трассе М-4 «Дон» в Аксайском районе. По предварительным данным, Зелимхан, ехавший за рулём «Рено Логан» не справился с управлением и столкнулся с «Ниссан Микро» и «Митсубиси Лансер». В результате столкновения «Рено» загорелась. Двери оказались заблокированы, и молодые люди не могли выбраться из салона. Оба заживо сгорели при пожаре.



Также при ДТП пострадали 34-летний водитель «Митсубиси», а также два его пассажира: женщина и 11-летний мальчик. Сотрудники «скорой» доставили их в больницу.



Как выяснил DonDay.ru, Зелимхан погиб накануне своего дня рождения. Известно, что он работал предпринимателем.