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Стала известна личность мужчины, погибшего в ДТП у шиномотажки в Ростове

Стала известна личность мужчины, погибшего в ДТП у шиномотажки в Ростове
Стала известна личность мужчины, насмерть сбитого таксистом у шиномотажки в Ростове. Товарищ 35-летнего Вячеслава Плыгунова выразил свои соболезнования близким погибшего в одной из ростовских социальных сетей.

Как сообщает DonDay.ru, Вячеслав был заядлым велосипедистом. С компанией друзей он часто бывал на велопрогулках и даже преодолевал большие расстояния. Товарищи объехали донскую столицу от и до и добрались до моря на двухколесном транспорте.

Вячеслав погиб утром 28 октября. Он шел вдоль улицы Мадояна, когда в один момент оказался под колесами такси. Водитель «Фольксвагена Поло» потерял управление, сбил прохожего и врезался в шиномонтажку. Вячеслава не успели спасти - от полученных травм он скончался на месте происшествия. Автомобилиста госпитализировали.

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