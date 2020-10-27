Стала известна личность мужчины, погибшего в ДТП у шиномотажки в Ростове
Стала известна личность мужчины, насмерть сбитого таксистом у шиномотажки в Ростове. Товарищ 35-летнего Вячеслава Плыгунова выразил свои соболезнования близким погибшего в одной из ростовских социальных сетей.
Как сообщает DonDay.ru, Вячеслав был заядлым велосипедистом. С компанией друзей он часто бывал на велопрогулках и даже преодолевал большие расстояния. Товарищи объехали донскую столицу от и до и добрались до моря на двухколесном транспорте.
Вячеслав погиб утром 28 октября. Он шел вдоль улицы Мадояна, когда в один момент оказался под колесами такси. Водитель «Фольксвагена Поло» потерял управление, сбил прохожего и врезался в шиномонтажку. Вячеслава не успели спасти - от полученных травм он скончался на месте происшествия. Автомобилиста госпитализировали.