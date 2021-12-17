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Сотрудница порта Волгодонска разбилась насмерть, упав с элеватора

Сотрудница порта Волгодонска разбилась насмерть, упав с элеватора

В Волгодонске 47-летняя женщина погибла при падении с большой высоты. Трагедия произошла 17 декабря на предприятии «Волгодонской элеватор» в городском речном порту.

Предварительно известно, что в этот день сотрудница предприятия мыла полы в производственном помещении. Во время уборки она не заметила открытый люк зернохранилища позади себя. В результате женщина провалилась в него и упала с высоты более 35 метров. Она получила травмы, несовместимые с жизнью. Чтобы достать труп из глубокого хранилища, пришлось привлекать спасателей. С помощью специального оборудования они подняли тело наверх.

В обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители.
Фото: Яндекс.Новости
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