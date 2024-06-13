В Ростове из забитого автобуса № 18 выпала женщина

Фото: соцсети (тг Это Ростов).

В Ростове-на-Дону из автобуса № 18 выпала женщина. Происшествие случилось 13 июня в районе Ростсельмаша.Как сообщают очевидцы, маршрут № 18 (площадь Карла Маркса — микрорайон Суворовский) набирал пассажиров в салон. В какой-то момент людей стало настолько много, что началась давка. После остановки «50 лет Ростсельмаша», где снова зашли люди, водитель тронулся. Однако двери автобуса остались открытыми.Пассажиры рассказали в социальных сетях, что двери физически не могли закрыться. Людей было так много, что они буквально торчали наружу. В результате давки одна женщина выпала из автобуса на полном ходу. От удара она потеряла сознание.Свидетели добавили, что пострадавшую от страшного падения увезли в больницу.