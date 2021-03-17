Скончался главврач Центра медицинской реабилитации Таганрога

В Таганроге умер главный врач городского Центра медицинской реабилитации № 1. Александру Миневскому было 68 лет. Медик скончался в ночь с четверга на пятницу, 19 марта. Информацию подтвердили в больнице.Первое сообщение о смерти Александра Миневского появилось в «Инстаграме» экс-министра здравоохранения региона Татьяны Быковской.Причина смерти медика пока не известна.Александр Дмитриевич родился в 1953 году в Торезе Донецкой области. В 27-летнем возрасте он окончил Ростовский государственный медицинский институт (РостГМУ). На следующий год Александр Миневский уже работал врачом-терапевтом в Матвеево-Курганской ЦРБ и Анастасиевской участковой больнице. Также мужчина занимал должность инспектора в таганрогской горздравнице. С 1986 года был главным врачом в санатории «Солнышко». Потом Александр Дмитриевич возглавил специализированную больницу восстановительного лечения № 1 города Таганрога (ныне – Центр медицинской реабилитации № 1), где проработал более 30 лет.