Скончался единственный подросток, выживший в смертельном ДТП в Новочеркасске
В БСМП города Новочеркасска скончался единственный подросток, выживший в смертельной аварии. 15-летний Максим ушел из жизни вечером 23 апреля после пятидневной комы, сообщили в СУ СКР по Ростовской области.
Страшное ДТП случилось около 4 часов 18 апреля. Накануне шестеро подростков отмечали день рождения. 14-летний именинник предложил друзьям покататься по ночному городу. Он тайком взял ключи от родительской иномарки «Хендай Солярис» и сел за руль. Компания каталась несколько часов. К утру ребята направились в сторону дома. На улице Машиностроителей юный водитель не справился с управлением. Автомобиль на высокой скорости врезался в дерево. Удар оказался настолько сильным, что машина превратилась в груду металлолома.
На фото: автомобиль после смертельной аварии.
Пять школьников, находившихся в салоне, скончались на месте ДТП. Это 14-летний водитель, два мальчика 13 и 15 лет и две девочки 14 и 15 лет. Выжить удалось только одному. 15-летнего Максима с переломом черепа доставили в реанимацию городской БСМП. Мальчик пять дней находился в коме. Врачи боролись за его жизнь, но состояние подростка было слишком тяжелым. Около 19 часов 23 апреля школьник скончался.
Троих ребят похоронили 20-го числа. В этот день в городе был объявлен траур: в Новочеркасске отменили все развлекательные мероприятия и приспустили флаги. Тела двух девочек предали земле на Яновском кладбище, а тело их друга - на новом городском кладбище. 14-летнего школьника-водителя похоронили 21 апреля. Тело еще одного мальчика родители забрали на родину, в Армению.
На фото: стихийный мемориал у дерева, в которое врезалась иномарка.
На месте жуткой аварии у дерева образовался стихийный мемориал. Родные, знакомые детей и просто неравнодушные люди несли к нему игрушки и цветы.
По факту происшествия возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Его расследование поручили специалистам по расследованию особо важных дел. Кроме того, дело взял на личный контроль председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.