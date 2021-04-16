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Прокуратура Ростовской области проводит проверку по факту ДТП с погибшими подростками

Прокуратура Ростовской области проводит проверку по факту ДТП с погибшими подростками
Прокуратура Ростовской области проводит проверку по факту смертельной аварии с подростками. Страшное ДТП случилось рано утром 18 апреля в городе Новочеркасске.

По предварительной информации, компания из шести подростков ехала на «Хендай Солярис». За рулем находился 14-летний мальчик. Ребята направлялись в сторону микрорайона Молодежного по улице Машиностроителей. В районе дома № 6А подросток не справился с управлением и свернул с дороги. Автомобиль на скорости влетел в дерево, разбившись всмятку. Машина буквально превратилась в груду металлолома.

В результате жуткой аварии 14-летний водитель, два мальчика и две девочки скончались на месте происшествия. Они получили травмы, несовместимые с жизнью. Один из пассажиров остался жив. Подросток в тяжелом состоянии находится в реанимации местной БСМП.

- Прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения, будет дана оценка действиям родителей (законных представителей) несовершеннолетнего, - сообщили в надзорном ведомстве.

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