Скинула с балкона: жительницу Ростовской области осудили за расправу над собутыльником

В Ростовской области вынесли приговор женщине, по вине которой погиб ее знакомый. В ходе пьяной ссоры обвиняемая выбросила собутыльника с балкона. Подробности дела рассказал собственный источник.Трагедия произошла 5 марта 2020 года в одной из квартир на улице Зорге в Новошахтинске. Наталья Демченко отдыхала со своим приятелем. В какой-то момент пара стала ругаться. Дело дошло до драки, но мужчина не стал продолжать конфликт. Чтобы выпустить пар, он пошел покурить на балкон. Хозяйка пошла за ним. Она схватила его за штаны и верхнюю одежду, после чего выбросила со второго этажа. Травмы для него оказались несовместимыми с жизнью.Наталью задержали в тот же день. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека, в отношении злоумышленницы завели дело. Спустя год Новошахтинский городской суд вынес ей обвинительный приговор на срок семь лет и девять месяцев колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу 30 марта.