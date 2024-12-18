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Серия громких хлопков напугала жителей Ростовской области 18 декабря

Серия громких хлопков напугала жителей Ростовской области 18 декабря

В Ростовской области прозвучала серия громких хлопков. Об этом сообщают жители сразу нескольких городов области 18 декабря.

Местные жители Миллерово, Донецка, Шахт, Каменск-Шахтинского, Красного Сулина и Новошахтинска сообщили, что около 16:00 прозвучала серия громких взрывов.

По предварительным данным, на севере области были слышны звуки работы ПВО. Жители Красного Сулина поделились кадрами инверсионных следов в небе над городом.

Официальных комментариев от соответствующих ведомств пока не поступало.
Фото: соцсети
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