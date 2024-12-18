Серия громких хлопков напугала жителей Ростовской области 18 декабря
В Ростовской области прозвучала серия громких хлопков. Об этом сообщают жители сразу нескольких городов области 18 декабря.
Местные жители Миллерово, Донецка, Шахт, Каменск-Шахтинского, Красного Сулина и Новошахтинска сообщили, что около 16:00 прозвучала серия громких взрывов.
По предварительным данным, на севере области были слышны звуки работы ПВО. Жители Красного Сулина поделились кадрами инверсионных следов в небе над городом.
Официальных комментариев от соответствующих ведомств пока не поступало.