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Семь построек сгорели в Ростове во время крупного пожара

Семь построек сгорели в Ростове во время крупного пожара
В ростовском садовом товариществе «Импульс» 29 января произошёл крупный пожар. Инцидент случился на улице Добрая около 14:30.

Пламя охватило шесть хозяйственных построек и частный дом. Общая площадь возгорания составила 50 квадратных метров.

- На место прибыли 24 человека личного состава и шесть единиц техники, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

Во время происшествия ни один человек не пострадал. Причина случившегося пока остаётся неизвестной.

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