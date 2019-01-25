Семь построек сгорели в Ростове во время крупного пожара



В ростовском садовом товариществе «Импульс» 29 января произошёл крупный пожар. Инцидент случился на улице Добрая около 14:30.



Пламя охватило шесть хозяйственных построек и частный дом. Общая площадь возгорания составила 50 квадратных метров.



- На место прибыли 24 человека личного состава и шесть единиц техники, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.



Во время происшествия ни один человек не пострадал. Причина случившегося пока остаётся неизвестной.