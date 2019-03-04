В частном доме Ростовской области случился крупный пожар



В одном из частных домов Каменска-Шихтинского произошёл крупный пожар. ЧП случилось 5 марта на улице Кудинова.



Сообщение о возгорании поступило около 8:30. От МЧС на место выехали восемь человек личного состава и две единицы техники. Когда пожарные прибыли к дому, он был охвачен огнём на площади в 64 квадратных метра.



- Во время ЧП никто не пострадал, - добавили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.



Причина пожара пока остаётся неизвестной, её установят эксперты во время проверки.