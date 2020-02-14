Семь месяцев в Таганроге разыскивают 40-летнего мужчину



В Таганроге пропал без вести 40-летний мужчина. О Дмитрии Денисенко нет вестей с июля 2019 года. Мужчина уехал из дома и до сих пор не вернулся. Уже около семи месяцев он не выходит на связь с родными.



Родственники пытались самостоятельно разыскать Дмитрия. Когда их поиски не увенчались успехом, они написали заявление в полицию. Правоохранители разослали по Сети ориентировку на розыск Денисенко.



Рост пропавшего — 165 сантиметров. У него треугольное лицо, карие глаза и короткие тёмные волосы. Особая примета — множество татуировок. Во что он был одет в день исчезновения, неизвестно.



Всех, кто знает, где может находиться Дмитрий Денисенко, просят позвонить по телефонам: 8 (863) 463-22-45, 8 (863) 463-22-20 или 02.