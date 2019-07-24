В Ростовской области спасли рыбака, у которого на солнце расплавилась лодка



В Таганрогском заливе спасли рыбака, который едва не утонул из-за сдувшейся лодки. ЧП произошло 23 июля.



Мужчина на надувной лодке вышел в море, чтобы порыбачить. На солнце шов на баллоне лодки разошёлся, и она начала сдуваться. В этот момент рыбак находился в километре от берега.

- Ни жилета, ни других спасательных средств на борту у него не было, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области. - Подоспевшие вовремя сотрудники МЧС подняли мужчину на борт и доставили на берег.



В результате происшествия мужчина не пострадал. От дальнейшей помощи рыбак отказался.