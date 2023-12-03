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Ростовский рэпер Баста попал в аварию в Санкт-Петербурге

Ростовский рэпер Баста попал в аварию в Санкт-Петербурге
Ростовский рэпер Баста попал в аварию в Санкт-Петербурге после концерта на «Газпром Арене». По данным «Фонтанка.ру», авария произошла 2 декабря на Крестовском острове.

Василий Вакуленко уехал на Майбахе после своего концерта на стадионе «Газпром Арена». Автомобиль музыканта столкнулся с «Киа» и вылетел за обочину на Южной дороге. Место аварии Василий покинул пешком. Он пошел в сторону ресторана, и там уехал на другом автомобиле.

Машина, в которой рэпер угодил в аварию, была арендованной. Есть ли пострадавшие, неизвестно.
Фото: Соцсети.
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