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Ростовчанка отравилась препаратами после ссоры с парнем

Ростовчанка отравилась препаратами после ссоры с парнем
23-летняя ростовчанка отравилась таблетками после ссоры с парнем. Инцидент, который едва не закончился трагедией, произошел 6 сентября в Первомайском районе города. Об этом сообщает DonDay.ru со ссылкой на свой источник.

В тот вечер девушка вместе со своим парнем устроили застолье. Пара купила алкоголь и начала выпивать. Когда градус ударил в голову, между возлюбленными возникла ссора. В какой-то момент парень ушел из квартиры, а ростовчанка решила успокоиться и приняла несколько таблеток. Ей стало плохо. Девушка смогла сама себе промыть желудок, к счастью, ей не потребовалась госпитализация.

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